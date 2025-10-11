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Olden Era
Конюшенная пл., 2в
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Про событие
Ровно на одну ночь клуб Angar возвращает эру неформальных нулевых. Что будет: — Музыка — от Linkin Park до Jane Air, любимые саундтреки из игр и фильмов — Игровая зона с Sony Playstation 2 — Тематическое спешл меню на баре и Welcome Drink — Любимые теле-шоу с MTV на большом экране За музыкальное наполнение отвечают: Volga Balt / Deejaynosex / Dragon Slayer / Neexee / Future Fire
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