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Праздничная интоксикация близка к развязке, но где тонко, там и рвётся. Старый Новый год — это возможность дать второй шанс Новому году, повторить и не нарушить первоянварские клятвы, да и провести ночь в такой дивной компашке — чем не праздник? В лайнапе: NAPIRELLY / NIKITA DVATRI / ROMF PTASHENKO / SAD ALIEN / VANYA TKACHEV
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