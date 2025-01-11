Праздничная интоксикация близка к развязке, но где тонко, там и рвётся. Старый Новый год — это возможность дать второй шанс Новому году, повторить и не нарушить первоянварские клятвы, да и провести ночь в такой дивной компашке — чем не праздник? В лайнапе: NAPIRELLY / NIKITA DVATRI / ROMF PTASHENKO / SAD ALIEN / VANYA TKACHEV