Осень — время не только яблочных пирогов, но и самого известного пивного праздника в мире. Октоберфест родился в Мюнхене в 1810 году как народное гуляние по случаю свадьбы баварского кронпринца. С тех пор его масштаб вырос до миллионов гостей и десятков тысяч литров пива. Тебе предлагают взглянуть на Октоберфест в особой интерпретации — с историей, погружением и, конечно, с дегустацией. Отправишься на экскурсию в PARADOX Brewery — петербургскую пивоварню, которая с 2013 года выпускает авторские сорта и собрала вокруг себя целое сообщество любителей крафта. За 10+ лет они сварили более 200 уникальных сортов и построили собственный завод. Именно туда мы и отправимся! Что будет? — Комфортный трансфер от м. Московская и обратно (чтобы можно было дегустировать без лишних забот) — Краткое погружение в историю пивоварения — Лекция о традициях Октоберфеста от представителя немецкой общины — Экскурсия по заводу и знакомство с оборудованием — Оклейка вручную сувенирной бутылки — заберёшь с собой в память о дне — Дегустация 7 сортов, включая пиво прямо из танка и сет закусок