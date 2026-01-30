Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Прикованный из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортер от скуки подглядывает за соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Постоянные наблюдения наталкивают его на мысль, что один из соседей ведет себя подозрительно.