ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Оккультный Серебряный век: тайные учения и мистицизм на рубеже эпох

ренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

В начале XX века российская интеллигенция охвачена духовным голодом. Мода на спиритизм, тайные салоны, медиумов, теософию и мистические учения проникает в самые разные сферы — от науки до литературы. Почему в век паровых машин и прогресса поэты начинают вызывать духов, а учёные — всерьёз исследовать столоверчение? На лекции отправятся в глубь Серебряного века — туда, где символисты создавали поэзию, вдохновлённую сновидениями и трансовыми состояниями, где Петербург становился сакральным городом, а салоны напоминали эзотерические кружки. Поговорят о том, как мистика и оккультизм не только формировали культурный стиль эпохи, но и глубоко изменили сам способ литературного мышления. Была ли вся эта мистика подлинным духовным поиском — или лишь модной игрой и формой культурного протеста? Спикер: Анастасия Бурдина, автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».?

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста