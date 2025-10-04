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Окаянный маскарад

Triglinki
Рузовская улица, 21

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1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Бал-маскарад в особняке Triglinki. Доставай из сундуков кринолины, корсеты и кружевные рубашки, надевай маску и приходи танцевать под сумрачную декадентскую музыку. Играют: Вевил — в программе: психоделическая скрипка, патетичные стихи, час суда, атмосферные хоры синтезаторов и марширующие пионеры с алыми галстуками. Турбо Хтонь — настоянные на олдовом DIY саунде биты провинциальной дискотеки смешать с академическим музыкальным образованием, добавить разноплановый вокал и фольклорные мотивы, украсить цедрой иронии. Выпить залпом. Повторить! The Coast Ghost — странный и мрачный музыкальный проект, сочетающий в себе элементы dark folk, post-punk и goth rock, тем не менее стили и жанры — всего лишь слова, которые не могут пролить свет на то, что происходит в его искривлённом и жутком мире. Triolism — жесткий дэнс-рок с индустриальным душком. Ожидается подорожание билетов.

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