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Cольный концерт Oitzmann: вечер, где энергия легко сменяется ностальгией, а глубокая рефлексия — поиском смыслов. Песни артиста разные по настроению, но их объединяют запоминающиеся мелодии, кинематографичные, чаще фортепианные, аранжировки и проникновенный вокал.
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