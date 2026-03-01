Cольный концерт Oitzmann: вечер, где энергия легко сменяется ностальгией, а глубокая рефлексия — поиском смыслов. Песни артиста разные по настроению, но их объединяют запоминающиеся мелодии, кинематографичные, чаще фортепианные, аранжировки и проникновенный вокал.