Кони осeдланы, мушкеты заряжены! — В слеме и вдвоём стоим целой дюжины. — Но вчетвером мы стоили бы тридцати пяти! Всё готово к традиционному классическому путешествию из Москвы в Санкт-Петербург. Балаган будет рад видеть всех быдло-мушкетeров, гоп-гвардейцев и конечно же прекрасных миледи, на этом балу.