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Oi!Beer!Alles!

Чёрт побери!
улица Марата, 53, вход с Боровой

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Кони осeдланы, мушкеты заряжены! — В слеме и вдвоём стоим целой дюжины. — Но вчетвером мы стоили бы тридцати пяти! Всё готово к традиционному классическому путешествию из Москвы в Санкт-Петербург. Балаган будет рад видеть всех быдло-мушкетeров, гоп-гвардейцев и конечно же прекрасных миледи, на этом балу.

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