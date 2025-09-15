Тебя ждёт полное погружение в мир кухни, десертов и напитков. В программе — сет из трёх блюд, дегустация портвейна, а также истории и обзоры от сомелье. Меню: — Тёплый салат из оленины c кедровым орехом; — Запечённый хвост бобра с овощами и корнеплодами; — Бифштекс из рубленой медвежатины с хворостом из картофеля и соусом из лесных грибов. — Дегустация португальских марок портвейна: Porto Cedro White, Porto Cedro Ruby Reserva, Porto Cedro Tawny Reserve; — Истории и обзоры от сомелье; Бронирование столов по телефону.