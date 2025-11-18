Ночная экскурсия на тёплом двухпалубном теплоходе в сопровождении живой музыки. Экскурсия начинается с выхода к Финскому заливу, где открывается вид на Зенит арену, большой вантовый мост и знаменитый Лахта Центр. Затем теплоход возвращается в исторический центр Петербурга к Дворцовому мосту, и в ожидании начала разводки мостов, ты сможешь насладиться красотой гранитных набережных и пышными фасадами дворцов. Ты увидишь разведение четырёх мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного, мост Петра Великого. Вся прогулка проходит под звуки живой музыки на нижней палубе: танцевальный концерт в исполнении музыканта Александра Фокса. На верхней палубе для тебя будет идти авторская экскурсия. На борту работает бар и кухня. Начало посадки: 23:30, время отправления: 23:55 После покупки билетов, обязательно позвони организатору для уточнения причала отправления (изменения могут быть связаны с подъемом уровня воды).