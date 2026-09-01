ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Огненный Топор

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Скандинавские мифы, облачённые в драйвовые мелодии, вновь оживают на сцене. Огненный Топор возвращается на концертные площадки с новой программой, приправленной проверенными хитами. Грохот барабанов подобен ударам молота Тора, гитарные риффы рассекают воздух, как лезвие топора, предвещая явление валькирий. Готовься к мощному путешествию в сердце саги — встречай «Огненный Топор».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста