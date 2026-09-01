Огненный Топор
Транспортный Переулок 10А
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от 1700₽ до 2200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Скандинавские мифы, облачённые в драйвовые мелодии, вновь оживают на сцене. Огненный Топор возвращается на концертные площадки с новой программой, приправленной проверенными хитами. Грохот барабанов подобен ударам молота Тора, гитарные риффы рассекают воздух, как лезвие топора, предвещая явление валькирий. Готовься к мощному путешествию в сердце саги — встречай «Огненный Топор».
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