Скандинавские мифы, облачённые в драйвовые мелодии, вновь оживают на сцене. Огненный Топор возвращается на концертные площадки с новой программой, приправленной проверенными хитами. Грохот барабанов подобен ударам молота Тора, гитарные риффы рассекают воздух, как лезвие топора, предвещая явление валькирий. Готовься к мощному путешествию в сердце саги — встречай «Огненный Топор».