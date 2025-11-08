Резкий, как удар серпом по яйцам, и жёсткий, как удар молотом, Огнелёт — вокально-инструментальный ансамбль из Санкт-Петербурга. Играют песни, от которых повышается мозговая активность, открывается третий глаз и улучшаются тактико-технические характеристики. Социально-психологическая сатира. Ярость. Чёрный юмор. Человеческая трагедия. Самоирония и двусмысленные шутки. Жизнеутверждающий настрой.