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Огнелёт

Action Club
Лиговский просп., 111-113-115В

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Резкий, как удар серпом по яйцам, и жёсткий, как удар молотом, Огнелёт — вокально-инструментальный ансамбль из Санкт-Петербурга. Играют песни, от которых повышается мозговая активность, открывается третий глаз и улучшаются тактико-технические характеристики. Социально-психологическая сатира. Ярость. Чёрный юмор. Человеческая трагедия. Самоирония и двусмысленные шутки. Жизнеутверждающий настрой.

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