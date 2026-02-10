Летняя вечеринка в стиле офисного бунта. Тебя ждёт: 4 сцены, 6 баров, лучшие диджеи и ведущие города, полный танцпол до самого утра и классные интерактивы. А ещё каждому будут дарить фри-коктейль, подробности на входе;) Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.