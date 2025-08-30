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Office

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

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Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Уважаемые сотрудники «ОАО TRIGLINKI», в целях укрепления командного духа, оптимизации межличностных коммуникаций и недопущения снижения морально-деловой активности, настоятельно предписывается явка на внеплановое корпоративное мероприятие в клубе BLANK. В рамках мероприятия предусмотрены: стратегические переговоры у барной стойки; срочные танцевальные совещания до поздней ночи; неформальный обмен взглядами, идеями и, возможно, телефонами; полное отсутствие дедлайнов, KPI и отчётности. Вечер оставит след в твоей памяти куда глубже, чем любой протокол заседания. DJ SETS / SPECIAL GUESTS / INTERACTIVE ZONES / TATTOO ZONE / BEERPONG Сообщаем: в офисном дресс-коде обнаружена брешь. Галстуки ослаблены, юбки выше регламента, а строгие пиджаки внезапно превратились в оружие обольщения.

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