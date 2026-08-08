Odyssey f&f Встреча c музыкой
Петроградская набережная, 18
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Встреть последний летний месяц так, как он того заслуживает. За пультом: Dabu Davout, Mirida, Maréa, Laksmi, Medici, Madsun и ещё один герой, которого пока держат в тайне — но ты точно будешь рад. Что по дресс-коду? Приветствуют твоё самовыражение. Крыша не резиновая. Поэтому бери билеты заранее, чтобы не пришлось разворачиваться на входе.
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