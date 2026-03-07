Возвращение опоры и глубокого расслабления через телесный практикум. Иногда усталость — это не про сон. Это про то, что внутри давно нет опоры. Люди живут быстро. Они держат лица, роли, задачи. Они справляются. Но тело всё помнит — напряжение, недосказанность, необходимость быть «собранной». Здесь встретятся, чтобы замедлиться. Не убежать от жизни — а вернуться в себя. Это день мягкого, но глубокого исследования: — сначала ты посмотришь на свой ролевой репертуар — кто я сейчас? в каких ролях живу? где я застряла? где себя теряю? — а затем отправишься в телесное путешествие: через медитации с гонгом, движение, дыхание, внимание к ощущениям — будешь искать не «правильность», а живость — не напряжение, а естественную устойчивость Это день восстановления нервной системы, контакта с телом и внутренней опорой. Ведущие практик: Анна Леонтьева (тело и медитация), Юлия Солнечная (тело, гонг) Анастасия Калинова (психодрама) Три разных стиля, три разных энергии — и одно пространство безопасности. После практикума будет возможность для индивидуальных работ по желанию — если захочется пойти глубже.