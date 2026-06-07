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Однодневная сессия ДнД

Hobby Games, ТРК Континент, 1 этаж, улица Ленсовета, 97

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

«Подземелья и драконы» — это живая классика настольного мира, ролевая игра, или вернее, целая система, созданная в далёком 1974 году и сменившая за годы множество редакций. Ты наверняка не раз видел, как герои различных фильмов и сериалов играют в странную игру, представляя себя отважными героями: можно вспомнить «Теорию большого взрыва», «Очень странные дела» и даже «Гравити Фолз». И этой игрой были именно «Подземелья и драконы». Подробнее о приключении: в поисках «Серебряной ярости». Игроки берут на себя роль охотников за древним артефактом, которые самостоятельно выследили легендарное копьё «Серебряная ярость». По слухам, именно оно уничтожило зелёного дракона, терроризировавшего эти земли. Вместе с героем и драконом исчезло и само копьё… Но они нашли след. Количество участников: 3-4 Оплата на месте.

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