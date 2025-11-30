В начале XX века кафе «Бродячая собака» было центром притяжения творческой элиты Петербурга — местом, где встречались поэты, художники, философы и мечтатели. Здесь рождались новые стихи, велись ожесточённые дискуссии о смысле жизни, искусстве и будущем человечества. Ты сможешь окунуться в атмосферу того времени — в ощущение праздника, свободы мысли и творческого вдохновения. Что тебя ждёт: — Живая поэзия великих авторов Серебряного века — Трогательные и страстные романсы — Открытые споры и революционные идеи — Поэтический батл — возможность проявить себя — Лекция об удивительной эпохе начала XX века В меню: Русский салат с сельдью, зерновой горчицей, картофелем и зелёным луком Индейка под грибным соусом с цветной капустой Мини пирожки с куриной печенью Коньячная груша запечённая в шоколадном брауни с ванильным соусом Ананасы в шампанском Настойка Морс Чай