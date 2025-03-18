Эта пьеса-песня несет в себе исконное русское мироощущение, в ней сказываются особенности «русской души», многовековой уклад деревенской жизни, который сохраняет в себе нечто сущностное. Однако герои предчувствуют, что рано или поздно деревня исчезнет с лица Земли и связующая нить времен оборвется. Но станет ли Земля счастливее без одной абсолютно счастливой деревни? На этот вопрос не может ответить и сама деревня.