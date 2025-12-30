Тёплый вечер в кругу друзей в Camper Bistro. 30.12 — «Один дома 2» Самый маленький герой Америки устраивает большой переполох в Нью-Йорке! Кевин МакКалистер вернулся! Но теперь он один не дома, а в Нью-Йорке и у него достаточно денег и кредитных карточек, чтобы превратить Большое Яблоко в собственную площадку для игр. Но, как всегда, Кевину не суждено быть долго одному: его старые приятели ? жулики Гарри и Марв ? сбежали из тюрьмы, куда они попали стараниями Кевина. И надо же им было попасть именно в тот город, где Кевин планировал поразвлечься! Новые западни и ловушки уже ждут горе-бандитов. Кинопоказ проходит без билетов — достаточно выбрать блюдо и напиток по меню!