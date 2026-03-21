Очень страшное кино
Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Дрю разговаривает по телефону с незнакомцем, будто бы попавшим не туда, но вскоре она понимает, что её собеседник — маньяк. Дрю выбегает из дома, за ней гонится убийца, но её случайно сбивает на машине собственный отец.
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