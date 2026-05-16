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Очень странная вечеринка

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

1986 год, штат Индиана, некогда спокойный Хоукинс отходит от ужасающих событий. Можно ли изменить сюжет и пойти на выпускной старшей школы? Очень странная вечеринка, где ты сможешь повстречать любимых героев сериала, прочувствовать вайб 80-х и оторваться на выпускном 1986 года! Тебя ждет: • Диджей-сеты только с зарубежной музыкой 80-х • Тематический бар • Фотозоны • ДНД • Игровые ретро-приставки

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