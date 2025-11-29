Очень хорошие игры в баре
Лиговский проспект 74
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
Кто сказал, что игры — только для детей? Взрослым они тоже необходимы! На что похожи барные игры? Что-то из школьных времён, когда нужно было на скорость закинуть шарики в стакан, или ловко подкинуть монетку, чтобы она упала именно «орлом». Игры командные, победители получат приз, так что азарт будет колоссальным. Можно прийти одному или вдвоём, а можно целой командой из 6 человек. В стоимость включён напиток от бара. Запись осуществляется по предоплате.
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