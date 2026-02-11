Лекция «Обувные шедевры XX века» поведает тебе историю создания многих знаменитых моделей; имён, ставших нарицательными; брендов, сумевших сохранить традиции качества на протяжении столетия и перспективах развития обувной моды в XXI веке. Обувь всегда была одной из важнейших потребностей человека. Рост благосостояния человечества практически решил эту проблему, но человек часто руководствуется не только тем, что нужно, но и тем что хочется. А хочется красоты. XX век с его технологическим прогрессом предложил огромное разнообразие видов обуви для всех областей деятельности человека. Этот век соединил технические возможности производителей обуви с дизайнерскими мечтами, новыми возможностями рекламы и маркетинга.