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Обскур

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Арсенальная наб., д. 1

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Сие ночное собрание учреждается в пространстве клуба и простирается от позднего часа до времени, когда смысл расплывается в сумерках авроры. Обскур — ночь электронного звука, отвлечённого от суеты прямого действия и склонённого к размышлению. Музыка не стремится к телесному напору и не ищет единогласия толпы. Она допускает сомнение, тень, разлад, оставляя слушателю труд и дар внимательного присутствия. Собрание сопровождается действами зрительными — аудиовизуальными работами, перформативными вмешательствами, пребывающими со звуком на равных. В эту ночь будет открыт зал, ранее пребывавший в сокрытии. Двери его были затворены, воздух — недвижим; теперь покои, хранившие молчание, принимают звук и присутствие. Обскур носит характер салонный: здесь дозволены паузы, взгляды, и непроизнесённое ценится выше сказанного. Доля мистификации принята здесь сознательно, как средство сохранить меру недосказанности и служит сохранению внутренней дистанции между событием и его толкованием.

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