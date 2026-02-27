Сие ночное собрание учреждается в пространстве клуба и простирается от позднего часа до времени, когда смысл расплывается в сумерках авроры. Обскур — ночь электронного звука, отвлечённого от суеты прямого действия и склонённого к размышлению. Музыка не стремится к телесному напору и не ищет единогласия толпы. Она допускает сомнение, тень, разлад, оставляя слушателю труд и дар внимательного присутствия. Собрание сопровождается действами зрительными — аудиовизуальными работами, перформативными вмешательствами, пребывающими со звуком на равных. В эту ночь будет открыт зал, ранее пребывавший в сокрытии. Двери его были затворены, воздух — недвижим; теперь покои, хранившие молчание, принимают звук и присутствие. Обскур носит характер салонный: здесь дозволены паузы, взгляды, и непроизнесённое ценится выше сказанного. Доля мистификации принята здесь сознательно, как средство сохранить меру недосказанности и служит сохранению внутренней дистанции между событием и его толкованием.