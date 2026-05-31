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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Общие знакомства

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1500₽
Возраст 18+

Про событие

Знакомства для дружбы и любви для всех желающих в расслабленном формате. Что тебя ждёт: — новые знакомства и лёгкое общение — тёплая дружеская атмосфера — интересные собеседники и собеседницы В программе: — простые игры, которые помогут расслабиться и начать общаться — темы для обсуждения за общим столом — а после — беседы тет-а-тет с теми, кто тебя заинтересовал Дейтинги FSD — это возможность выбирать, с кем общаться, а с кем — нет. Никаких вымученных диалогов, только продуктивное общение. Знакомства пройдут в баре недалеко от м. Пл.Восстания/Лиговский проспект Участие: 1500р. — билет на 1 персону 2600р. — парный Регистрация в ТГ

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