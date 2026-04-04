Возраст 16+
Про событие
Если ты давно не выбирался в центр, хочешь пофоткать/пофоткаться и просто приятно провести время, а не сидеть дома — присоединяйся. В программе: Стрелка и спуск к воде, прогулка дл румянцевского сада с его прекрасными фонтанами. Набережная Лейтенанта Шмидта с подлодкой С-89 с завораживающим видом на Верфи. Пышки и пирожки в монастырской кофейне + скрытый сад. Ледокол Красин, утки, чайки, горный институт и Балтийский Завод. С одной стороны, окраина Васьки, с другой — центр: лофты Брусницын и СевКабель. В Брусницыне спустишься к воде возле зоны погрузки кораблей и посмотришь на земляничную ферму. А в Севкабеле будет афтерпати для желающих. Соло 1200р. Парный 2000 р. оформляет https://t.me/simmarin -5% скидки по личному промо (если уже был) -5% скидки на первый визит по промо newbie
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