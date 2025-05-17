ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Obscurity: аудиальное путешествие

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Obscurity» (Неизвестность) — концептуальная концертная программа Макса Ананьева и Андрея Белявского. Аудиальное путешествие сквозь архетипические образы и музыкальное высказывание на тему жизненного цикла. Концерт будет выстроен как цельное музыкальное произведение, где авторские пьесы музыкантов будут переходить в импровизационные потоки с использованием палитры из множества инструментов: цитры, перкуссии, электрогитары, синтезаторов и металлических резонаторов. Максим Ананьев — гитарист, композитор, импровизатор. Автор нескольких десятков пьес для классической гитары, а также альбомов электроакустической и эмбиент музыки. На счету виниловые, кассетные, дисковые издания на российских и британских лейблах. Автор многоканальных музыкальных инсталляций к нескольким выставкам Мастерской Аникушина и рубрики «Арт-Медитация» Государственного Эрмитажа. Количество воспроизведений музыки Максима в Apple Music превысило 15 миллионов. Андрей Белявский — пианист, композитор, импровизатор. Окончив консерваторию и приняв участие в конкурсах и мастер-классах в Венгрии и Швейцарии, Андрей не стал замыкаться в рамках академического пианизма. В своих авторских произведениях Андрей переосмысляет наследие импрессионизма, модерна, этнической музыки, модального джаза. Эклектика в музыке Андрея сочетается с виртуозным исполнением и спонтанностью импровизации, приходящей в потоке.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста