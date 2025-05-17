«Obscurity» (Неизвестность) — концептуальная концертная программа Макса Ананьева и Андрея Белявского. Аудиальное путешествие сквозь архетипические образы и музыкальное высказывание на тему жизненного цикла. Концерт будет выстроен как цельное музыкальное произведение, где авторские пьесы музыкантов будут переходить в импровизационные потоки с использованием палитры из множества инструментов: цитры, перкуссии, электрогитары, синтезаторов и металлических резонаторов. Максим Ананьев — гитарист, композитор, импровизатор. Автор нескольких десятков пьес для классической гитары, а также альбомов электроакустической и эмбиент музыки. На счету виниловые, кассетные, дисковые издания на российских и британских лейблах. Автор многоканальных музыкальных инсталляций к нескольким выставкам Мастерской Аникушина и рубрики «Арт-Медитация» Государственного Эрмитажа. Количество воспроизведений музыки Максима в Apple Music превысило 15 миллионов. Андрей Белявский — пианист, композитор, импровизатор. Окончив консерваторию и приняв участие в конкурсах и мастер-классах в Венгрии и Швейцарии, Андрей не стал замыкаться в рамках академического пианизма. В своих авторских произведениях Андрей переосмысляет наследие импрессионизма, модерна, этнической музыки, модального джаза. Эклектика в музыке Андрея сочетается с виртуозным исполнением и спонтанностью импровизации, приходящей в потоке.