obraza net — это мощные биты и электроника, безумно драйвовые живые выступления до седьмого пота. А ещё это сильная лирика, мелодекламация, и песни-истории. Этим летом obraza net стали группой-открытием для сотен тысяч людей: они покорили крупные рок- и инди-фестивали, получили десятки тысяч репостов в ТикТоке и новые миллионы прослушиваний. Их жёсткие и поэтичные песни одинаково впечатляют и субтильных студентов-гуманитариев, и брутальных спортсменов. Почти любого, даже самого неподготовленного зрителя, покоряют зашкаливающе адреналиновые и безумно драйвовые выступления группы: это всегда невероятные искренность и самоотдача. Выпустив синглы «Бабочка» и «Собака», группа взяла концертную паузу, чтобы закончить работу над материалом для нового альбома. На этом концерте ты услышишь новые песни и хиты с предыдущих альбомов.