Это сокрушительная музыка и сокрушительная поэзия. Пытаясь охарактеризовать группу, критики одновременно сравнивают ее с 2HCompany и с GSPD, хотя более полярные музыкальные явления трудно себе представить. obraza net - это мощные биты и электроника, безумно драйвовые живые выступления до седьмого пота. Но это также сильная лирика, мелодекламация, и песни-истории. Следующий сольник в Петербурге будет в лучшем случае в середине осени. Так что не пропусти апрельское выступление!