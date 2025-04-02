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obraza net

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Это сокрушительная музыка и сокрушительная поэзия. Пытаясь охарактеризовать группу, критики одновременно сравнивают ее с 2HCompany и с GSPD, хотя более полярные музыкальные явления трудно себе представить. obraza net - это мощные биты и электроника, безумно драйвовые живые выступления до седьмого пота. Но это также сильная лирика, мелодекламация, и песни-истории. Следующий сольник в Петербурге будет в лучшем случае в середине осени. Так что не пропусти апрельское выступление!

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