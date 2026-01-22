Лекция исследует, как европейские художники создавали образ Востока — от сказочного вымысла до документальной правды. Существует два способа представления Востока в искусстве: воображаемый Восток и реальный Восток. Первый образ формируется на основе рассказов и сказок, второй — на основе описаний путешественников и ученых. Воображаемый Восток, яркий и страстный, стал одним из вымышленных «идеальных» и зачастую порочных миров романтического искусства — таких миров, которые противопоставлялись обыденной действительности. На лекции Дарьи Мартыновой ты рассмотришь способы демонстрации Востока европейскими художниками: от Китая до Индии. Лектор: Дарья Мартынова — кандидат искусствоведения, старший преподаватель Института истории СПбГУ, лектор и автор книг по истории искусства.