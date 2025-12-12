А ты помнишь, что тебе снилось сегодня? Или неделю назад? Иногда воспоминания о снах ускользают, но их можно не столько «вспомнить», сколько дорисовать — через образы и творческое выражение. Арт-встреча посвящена мягкому исследованию сновидений без поиска скрытых смыслов. Сны рассматриваются как своего рода письма себе, написанные на языке образов. Метафорические карты помогут найти отправную точку для работы со сновидением. Обратная мандала — метод, где цвет появляется раньше формы — даст возможность выразить переживания, которые трудно передать словами. Групповая атмосфера создаёт пространство, в котором каждая деталь сна может оказаться значимой. Формат подойдёт тем, кто замечает повторяющиеся образы во снах, чувствует связь между внутренним состоянием и ночными сюжетами или хочет дать фантазии больше свободы без строгого анализа. Встречу проводит Хасанова Анастасия — психолог и арт-терапевт.