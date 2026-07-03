Объёмная картина с текстурной пастой
Тучков переулок, 11/5
Начало:
Завершение:
от 3700₽ до 3900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Под руководством опытного художника ты создашь интерьерную картину акрилом с текстурной пастой. Можно выбрать любой сюжет: объёмные картины цветов, море текстурной пастой, картину дерева или гор. Каждый гость выбирает свой сюжет для рисования на мастер-классе, доступна подборка из более чем 200 картинок. Размеры и стоимость: – 25х35см — 3700 рублей на картоне; – 30х40см — 3900 рублей на картоне. Продолжительность: 3 часа. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.
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