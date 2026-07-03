Под руководством опытного художника ты создашь интерьерную картину акрилом с текстурной пастой. Можно выбрать любой сюжет: объёмные картины цветов, море текстурной пастой, картину дерева или гор. Каждый гость выбирает свой сюжет для рисования на мастер-классе, доступна подборка из более чем 200 картинок. Размеры и стоимость: – 25х35см — 3700 рублей на картоне; – 30х40см — 3900 рублей на картоне. Продолжительность: 3 часа. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.