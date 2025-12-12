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ОАО «Красивые люди» x auxi

Mirage, Шамшева улица, 4

Начало:

Завершение:

от 1212₽ до 1990₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Совместная вечеринка проекта ОАО «красивые люди» и команды Auxi с концепцией «нет света без тьмы». Клуб разделится на два аудиовизуальных пространства: dark main и light backyard. DARK MAIN: 4eu3 / sserrpent & грач / Dimka Batarin / sir soylok / onda andar / isportish LIGHT BACKYARD: goblin9000 / eztokeko / hooji / flow coob / lapina & rais / surf3r1 & kotik gaf Дресс-код — полностью в чёрном или в белом, f/c. Бронирование столов в тг https://t.me/miragebooking или по телефону.

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