Возраст 18+
Еда
Про событие
Откровенный, живой и глубокий разговор. Будешь говорить о смерти и о том, а как живётся в её присутствии. В этом процессе тебя будет сопровождать Наталья Жесткова — психолог, специалист по гореванию и кризисам, ведущая трансформационных игр и «Кафе Смерти» (более 50 встреч), специалист, работающий в интегративном подходе — методологии, основанной на объединении различных теорий, подходов и методов из многих школ и направлений, в том числе психологии и медицины.
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