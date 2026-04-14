Откровенный, живой и глубокий разговор. Будешь говорить о смерти и о том, а как живётся в её присутствии. В этом процессе тебя будет сопровождать Наталья Жесткова — психолог, специалист по гореванию и кризисам, ведущая трансформационных игр и «Кафе Смерти» (более 50 встреч), специалист, работающий в интегративном подходе — методологии, основанной на объединении различных теорий, подходов и методов из многих школ и направлений, в том числе психологии и медицины.