Дегустация и презентация сидров и лимонадов. В Баланс Белого приедет Руслан Восток — технолог и амбассадор сидрерии новой волны — Закон Ньютона. Что будет? Чёрная смородина. Полусладкий сидр, изготовленный из яблочного сока прямого отжима с добавлением сока черной смородины; Персик. Полусладкий сидр, изготовленный из яблочного сока прямого отжима с добавлением персикового сока; Вишнёвый пирог. Экспериментальный сидр, вобравший в себя вкус сочной вишни с пряными нотками корицы и хрустящей выпечки; Арония. Полусладкий фруктовый сидр. Лимитированная партия сидра с добавлением натурального сока черноплодной рябины с характерной кислинкой и приятной терпкостью; Банан. Экспериментальный полусухой сидр с добавлением натурального пюре банана; Томат английский. Полусухой томатный сидр в английском стиле с добавлением вустерширского соуса и чеснока, этот сидр произвёл фурор на всех фестивалях, где успел побывать; Плюс будут лимонады Knopka, которые являются абсолютной новинкой и только-только выходят на рынок, есть шанс попробовать одними из первых! Основная фишка этих напитков — полностью натуральный состав без сахара, аромок и красителей, интересные сочетания вкусов и пониженное содержание естественного сахара.