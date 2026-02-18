Новая встреча мужского клуба будет посвящена детским воспоминаниям. Внутри каждого из нас живёт ребёнок, поэтому будут собирать Lego и обсуждать памятные события из детства, интересные ситуации и то, что могло сделать тебя таким, какой ты сейчас. Мужской клуб — это пространство, где можно открыто, честно, без осуждений поговорить о вещах, которые радуют, печалят, заставляют задуматься, ставят в тупик. Это поддерживающая и дружеская атмосфера, где можно быть собой. Зачем посещать клуб? Чтобы почувствовать себя лучше. В клуб приходят разные мужчины, которые тоже испытывают разнообразные эмоции, тоже размышляют и хотят высказаться на волнующие темы и порой нуждаются в поддержке. Примеры тем, которые будут обсуждаться на встречах клуба: — Отношения с противоположным полом — Отношения среди друзей — Отношения с родителями — Страх осуждения обществом — Ожидания от общества — Табу выражения парнем эмоций и чувств Проведёт встречу психолог общей практики, педагог-психолог и просто эмпатичный парень — Павел. Количество мест всего 5. Запись осуществляется по предоплате. В стоимость включён напиток из бара.