ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

«О, мужской клуб!» Лего и детские воспоминания

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Новая встреча мужского клуба будет посвящена детским воспоминаниям. Внутри каждого из нас живёт ребёнок, поэтому будут собирать Lego и обсуждать памятные события из детства, интересные ситуации и то, что могло сделать тебя таким, какой ты сейчас. Мужской клуб — это пространство, где можно открыто, честно, без осуждений поговорить о вещах, которые радуют, печалят, заставляют задуматься, ставят в тупик. Это поддерживающая и дружеская атмосфера, где можно быть собой. Зачем посещать клуб? Чтобы почувствовать себя лучше. В клуб приходят разные мужчины, которые тоже испытывают разнообразные эмоции, тоже размышляют и хотят высказаться на волнующие темы и порой нуждаются в поддержке. Примеры тем, которые будут обсуждаться на встречах клуба: — Отношения с противоположным полом — Отношения среди друзей — Отношения с родителями — Страх осуждения обществом — Ожидания от общества — Табу выражения парнем эмоций и чувств Проведёт встречу психолог общей практики, педагог-психолог и просто эмпатичный парень — Павел. Количество мест всего 5. Запись осуществляется по предоплате. В стоимость включён напиток из бара.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста