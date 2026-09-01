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О! Марго

Циферблат на Мойке, набережная реки Мойки, 90

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Искренний и чувственный инди-поп из Екатеринбурга от рыжей девушки 25-х лет с проникновенными голосом и взглядом. Дюжину лет назад ещё ребенком Марго Лебедева стала главной героиней клипа «Милый» группы «Обе Две», а теперь и она сама — видный голос «новой уральской волны». Весной 2026 года Марго прошла отбор из тысячи артистов и попала в музыкальную резиденцию ИМИ в Переделкино, где вместе с «Рубежом Веков» записала песню «По тротуарам», которая ещё до релиза набрала миллионы просмотров в соцсетях. Сейчас у трека 4 миллиона прослушиваний, зрители поют его в унисон с артистами на больших фестивалях («Дикая мята», «ИМИ.Фестиваль», «Близость» и др.).

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