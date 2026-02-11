Какие игры дарят нам ощущение дома? Как жители пост-ядерной Америки поют весёлые песни и не ощущают себя бомжами? Как интерфейсный симулятор психики алкоголика способен вытащить человека из депрессии? Узнаешь всё это на лекции. Один мудрый человек однажды сказал: «Государство — одно из величайших изобретений человечества, наряду с вином и видеоиграми». Что характерно, ни с одним из них человек не научился обращаться с максимальной пользой. Как Disco Elysium превращается из путеводителя по алкоголизму в инструмент выстраивания отношений с прошлым? Как бомжекоп, благодаря Трепету, становится суперкопом? Как жители пост-ядерной Америки хранят память о довоенном образе жизни и почему фанаты Fallout не понимают сути Пустошей? Как survival-игры подсаживают нас на дофаминовую иглу, а Morrowind дарит ощущение дома? Обо всём, от инди-проектов до больших open-world’ов, от «Бесконечного лета» до игр Rockstar, поговорим с Владиславом Брусовым — геймером с двадцатилетним стажем.