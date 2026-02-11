ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

О домности и бездомности в видеоиграх: бомжекопы, думеры и «Ядер-Кола»

Музей бомжей
Гороховая улица, 31

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Какие игры дарят нам ощущение дома? Как жители пост-ядерной Америки поют весёлые песни и не ощущают себя бомжами? Как интерфейсный симулятор психики алкоголика способен вытащить человека из депрессии? Узнаешь всё это на лекции. Один мудрый человек однажды сказал: «Государство — одно из величайших изобретений человечества, наряду с вином и видеоиграми». Что характерно, ни с одним из них человек не научился обращаться с максимальной пользой. Как Disco Elysium превращается из путеводителя по алкоголизму в инструмент выстраивания отношений с прошлым? Как бомжекоп, благодаря Трепету, становится суперкопом? Как жители пост-ядерной Америки хранят память о довоенном образе жизни и почему фанаты Fallout не понимают сути Пустошей? Как survival-игры подсаживают нас на дофаминовую иглу, а Morrowind дарит ощущение дома? Обо всём, от инди-проектов до больших open-world’ов, от «Бесконечного лета» до игр Rockstar, поговорим с Владиславом Брусовым — геймером с двадцатилетним стажем.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста