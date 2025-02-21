Проект «О чём классика» приглашает на уникальный концерт — событие, которое изменит твоё представление о музыке. Это не просто концерт, а путешествие во времени, где классика и современность сливаются в единое целое, открывая неожиданные грани знакомых произведений. В этот вечер Людовико Эйнауди, Сергей Прокофьев, Жак Ибер, Эрик Сати и другие композиторы предстанут в новом свете. Даже искушенные ценители откроют для себя неизвестные шедевры, а те, кто только начинает знакомиться с классикой, почувствуют её бесконечную глубину.