О чём классика
Итальянская, дом 5
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Проект «О чём классика» приглашает на уникальный концерт — событие, которое изменит твоё представление о музыке. Это не просто концерт, а путешествие во времени, где классика и современность сливаются в единое целое, открывая неожиданные грани знакомых произведений. В этот вечер Людовико Эйнауди, Сергей Прокофьев, Жак Ибер, Эрик Сати и другие композиторы предстанут в новом свете. Даже искушенные ценители откроют для себя неизвестные шедевры, а те, кто только начинает знакомиться с классикой, почувствуют её бесконечную глубину.
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