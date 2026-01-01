Новый год с Phagamast. Когда стрелки часов сходятся в полночь, город на миг замирает. Улицы дышат ожиданием, бокалы звенят, и в воздухе рождается то самое чувство начала. Этой ночью тебе предлагают провести праздник так, как действительно хочется: в компании друзей и близких, в атмосфере музыки и общности. Здесь всё будет сосредоточено на ритме, который собирает людей вместе. Структура вечера продумана заранее. Старт — в 1:00, чтобы каждый мог встретить Новый год в домашнем тепле, а затем присоединиться к танцам и продолжить ночь в свободном, лёгком настроении. На площадке выступят резиденты лейбла Arkady Antsyrev, Netochno, Nikita Grib, MaxDee и SKLV.