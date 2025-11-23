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Нулевые. Подлинная история российского кино

Новая Голландия
наб.Адмиралтейского канала, 2/4

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лекция критика Марии Кувшиновой, посвящённая культурному феномену Валерии Гай Германики. Выйдя из среды «новой драмы» и документалистики нулевых, в возрасте 24 лет она со своей дебютной картиной «Все умрут, а я останусь» покорила Каннский фестиваль. А к концу 2010-х годов поставила для Первого канала самый обсуждаемый в новейшей истории России сериал «Школа». О нём и других работах Германики мы и поговорим на встрече. Начало в 18:00. Количество мест ограничено, пожалуйста, зарегистрируйся.

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