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Новый Грог

Чиз Визард
Гороховая улица, 41 + ещё локация: «Гоблинский Пунш», Гороховая 34

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Слыхал про Новый Грог? Раз в год горные гоблины из городка Грог-на-Горе — трудолюбивые молодцы и красавцы хоть куда, варят партию нового грога и развозят бочки с ним по всем деревням и селам. Но этот год славится своими пакостями и магнитными бурями, так что грядет какая-то катастрофа. Ходят слухи, что существа различной степени моральных убеждений наняли банды наемников, чтобы перехватить партию нового грога, сорвать всем праздник и начать вековечное противостояние с новой силой. Делать то что с этим? Сырная башня Cheese Wizard и оплот пакостников Гоблинский Пунш в сговоре с крутейшими DiceHead проведут немыслимую игру-перевертыш с внезапными и крутейшими поворотами. Всем Новый Грог, негодники. Вы ещё и uпрезенты получите. Сувенирчики новогрогние. В каждом заведении будет 6 столов по 5 человек. В 3 ночи начнутся движения через Гороховый Перевал, после чего последует мощная заруба. ПвП, если хочешь. К такому просто невозможно подготовиться. Неважно, опытный ты игрок или только собираешься скрасть партию грога — тут рады всем. Что входит в билет? (их 60 штук, не затягивай с покупкой) — новогрогний презент; — три напитка на выбор (коктейль\пиво\безалкогольное); — два перекуса; — пять приключенцев за столом + опытнейший гейммастер от DiceHead. Приобрести можно в сырной цитадели Cheese Wizard и великом «Гоблинском Пунше» исключительно за наличные. Там же пройдут игры! Адреса: Cheese Wizard — Гороховая 41 Гоблинский Пунш — Гороховая 34

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