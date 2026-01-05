В разгар зимних праздников Российский ансамбль старинной музыки сыграет шедевры барочной музыки в украшенном свечами особняке общества «Пальма». В программу из подлинных шедевров европейской музыки вошли самые известные сочинения, посвящённые главному событию церковного календаря — Рождеству Христову: арии из рождественских кантат, мотетов и ораторий Баха, Вивальди, Генделя. Рождественскую тематику подчеркнут ряд пасторелл Телемана, Бибера и Шмельцера, в которых описывается сюжет путешествия «пасторов» (пастухов), в ориентире на яркую небесную звезду держащих путь в Вифлеем, где родился Младенец Христос Спаситель. Все эти произведения музыканты ансамбля исполнят на аутентичных инструментах: клавесине, блокфлейте, флейте-траверсо, барочной скрипке и виолончели, что даст слушателю возможность ощутить подлинный аромат эпохи.