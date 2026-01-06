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Новый год в средневековом стиле

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Отметить Новый год в средневековом стиле при свечах приглашает уникальный ансамбль старинной музыки Retrouve. В программе концерта собраны средневековая музыка разных веков и национальных школ, которая связана с самым главным праздником западного христианского мира — Рождеством. Ты услышишь кантиги Деве Марии, кондукты Парижской школы Нотр-Дам, мотеты Монпелье, версы и антифоны Хильдегарды, части месс и музыку «нового искусства» итальянского Треченто. Подобранные музыкальные миниатюры создадут иллюзию погружения в звуковое пространство средневекового мира, с его бурно развивавшимися вокальными и инструментальными жанрами.

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