Испанская гитара — инструмент, в котором соединились страсть и внутренняя тишина. Её звучание особенно точно настраивает на внимание к деталям, ритму и эмоции — тому, из чего складывается настоящее музыкальное переживание. В парадном зале особняка «Пальма» гитарист Михаил Кашеутов представит программу, посвящённую испанской музыкальной традиции и её многогранному характеру. В этот вечер прозвучат произведения композиторов, для которых гитара стала голосом национальной культуры и личного высказывания. В программе — яркий танцевальный импульс El vito Хосе де Аспиазу, утончённая Серенада «Арабское каприччио» Франсиско Тарреги, масштабная Соната Хоакина Турины, драматичная Астурия Исаака Альбениса, а также экспрессивная пьеса Астора Пьяццоллы «Смерть ангела», в которой испанская традиция перекликается с латиноамериканским темпераментом. Завершает программу огненная Арагонская хота Тарреги и произведение Луиса Алена «Огонь сердца».