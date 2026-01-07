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Новый год в испанском стиле

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Испанская гитара — инструмент, в котором соединились страсть и внутренняя тишина. Её звучание особенно точно настраивает на внимание к деталям, ритму и эмоции — тому, из чего складывается настоящее музыкальное переживание. В парадном зале особняка «Пальма» гитарист Михаил Кашеутов представит программу, посвящённую испанской музыкальной традиции и её многогранному характеру. В этот вечер прозвучат произведения композиторов, для которых гитара стала голосом национальной культуры и личного высказывания. В программе — яркий танцевальный импульс El vito Хосе де Аспиазу, утончённая Серенада «Арабское каприччио» Франсиско Тарреги, масштабная Соната Хоакина Турины, драматичная Астурия Исаака Альбениса, а также экспрессивная пьеса Астора Пьяццоллы «Смерть ангела», в которой испанская традиция перекликается с латиноамериканским темпераментом. Завершает программу огненная Арагонская хота Тарреги и произведение Луиса Алена «Огонь сердца».

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