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Новый год в арабском стиле

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Музыкальное путешествие в другую культуру под занавес уходящего года. Восточные ритмы, редкие тембры и живая импровизация создадут особое, почти кинематографичное настроение новогоднего вечера в стенах старинного особняка. В программе — звучание арабского уда и армянского дудука в исполнении Аргишти. Эти инструменты редко можно услышать на академических или праздничных сценах, но именно они формируют глубокую, тёплую и медитативную атмосферу Востока. Их бархатные, насыщенные тембры наполняют пространство ощущением времени вне суеты и привычных жанровых рамок. Ритмическую основу концерта создаёт Дмитрий Орлов — виртуозный перкуссионист, работающий на стыке этнической и современной музыкальной традиции. Его партия придаёт звучанию пульс, динамику и ощущение живого диалога между инструментами. Идеальный формат для тех, кто ищет нестандартный новогодний вечер — вдали от шума, в мире чистого звука и редких музыкальных образов.

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