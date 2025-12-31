В предновогоднем Петербурге, среди парадных интерьеров, прозвучат главные хиты последних десятилетий в неожиданном, драматичном и по-настоящему праздничном звучании. В этот вечер легендарные треки от Linkin Park, Queen, AC/DC, Nirvana, Rammstein, Bon Jovi, System of a Down и других культовых групп прозвучат в исполнении Crush String Quartet. Живые ударные добавят драйва и концертной мощи, сохранив при этом изящество камерного формата. «Новый год под рок-хиты» — это концерт на стыке классики и альтернативной культуры. Здесь торжественность новогоднего вечера соединяется с внутренней свободой рока, а знакомые мелодии обретают новое прочтение — более глубокое, чувственное и кинематографичное.