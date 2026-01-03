Ты перенесёшься на машине времени в дореволюционный Петербург, заглянешь в столичные дома в канун Рождества и Нового года и посмотришь, как же готовятся к празднику горожане. Ольга Лютина расскажет тебе: — Откуда пошло выражение «ёлки-палки» — Где взять инструкцию по подготовке к Рождеству — У кого купить самую нарядную ёлочку — Что делать, если вы не успели заказать столик в лучшем ресторане города — И что будет, если разозлить шеф-повара В меню: Салат с говяжьим языком и маринованными опятами Щучья котлета с протертым картофелем и икорным соусом Пирожок с корнеплодами Мусс из ряженки с сорбетом и карамелью Чай/кофе на выбор