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Новый год и Рождество в дореволюционном Петербурге

Гимназистка, проспект Римского-Корсакова, 73/33

Начало:

Завершение:

6490₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Ты перенесёшься на машине времени в дореволюционный Петербург, заглянешь в столичные дома в канун Рождества и Нового года и посмотришь, как же готовятся к празднику горожане. Ольга Лютина расскажет тебе: — Откуда пошло выражение «ёлки-палки» — Где взять инструкцию по подготовке к Рождеству — У кого купить самую нарядную ёлочку — Что делать, если вы не успели заказать столик в лучшем ресторане города — И что будет, если разозлить шеф-повара В меню: Салат с говяжьим языком и маринованными опятами Щучья котлета с протертым картофелем и икорным соусом Пирожок с корнеплодами Мусс из ряженки с сорбетом и карамелью Чай/кофе на выбор

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