Лекция по истории искусства, на которой ты узнаешь, как развлекались аристократы, крестьяне и городские жители. Ты погрузишься в подлинную историю новогодних празднований в России через призму живописи XIX–XX веков и рассмотрешь праздничные детали в картинах самых разных отечественных художников — свидетелей эпохи. Ты увидишь как роскошные новогодние приёмы, запечатлённые в пышных купеческих и дворянских традициях, так и крестьянские обряды — задокументированные в живописи народные традиции гаданий и колядок. Особое внимание будет уделено тому, как Новый год праздновали горожане начала XX века, и даже немного коснутся трансформации праздника в советское время. Лекцию проведёт Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог. Вход свободный. С собой обязательно возьми паспорт, так как это бар, и все мероприятия только для совершеннолетних.